В США возобновятся исследования лунного грунта, доставленного на Землю 50 лет назад

12 марта 2019 11:32 (UTC+04:00)

Часть образцов лунного грунта, доставленных на Землю американскими астронавтами в рамках программы "Аполлон" 50 лет назад, будет впервые изучена специалистами. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, об этом заявил помощник директора Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) по научным исследованиям Томас Зурбукен на конференции, посвященной инициативам NASA по исследованию Луны и Марса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ведомство создало девять исследовательских групп для изучения лунного грунта и ассигновало на эти цели $8 млн.

"Впервые, изучая эти бесценные лунные образцы, новое поколение ученых поможет лучше понять эволюцию спутника Земли и тем самым подготовит условия для экспедиции на Луну и в дальний космос, - сообщил он. - В рамках этих исследований образцы будут доставлены в лучшие лаборатории на Земле".

Он пояснил, что речь идет об исследовании образцов массой 1,8 фунта (0,816 кг) , которые были получены, в частности, членами экспедиции "Аполлон-17" в 1972 году при бурении лунной поверхности. Они были доставлены на Землю в герметически закрытых контейнерах, никогда не подвергались воздействию земной атмосферы и хранились в Центре космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

По данным NASA, за период с 1969 по 1972 год шесть экспедиций по программе "Аполлон" доставили на Землю в общей сложности 382 кг скальных обломков, песка и пыли с лунной поверхности из шести различных районов естественного спутника нашей планеты. А три советские автоматические станции - образцы лунного грунта общим весом около 300 граммов из трех других точек на поверхности Луны.

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