Трамп считает, что усложнение технологий в авиации создает угрозу для безопасности

Президент США Дональд Трамп считает, что чрезмерное применение компьютерных технологий в авиации усложняет управление самолетами и создает угрозу для безопасности пассажиров и экипажа. Об этом он написал во вторник в своем Twitter, не упомянув напрямую о катастрофе самолета новейшей модели Boeing 737 MAX в Эфиопии на прошлой неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самолеты становятся слишком сложными в управлении, - написал Трамп. - Уже нужны не пилоты, а компьютерные ученые из Массачусетского технологического института. Я все время вижу это во многих видах продукции. Все стараются сделать еще один ненужный шаг вперед, в то время как часто более старое и более простое намного лучше".

"Решения требуется принимать в считанные секунды, но сложность является источником опасности, - считает президента США. - Все это стоит очень дорого, но дает очень мало пользы. Не знаю, как вы, но мне не надо, чтобы моим пилотом был Альберт Эйнштейн. Я хочу, чтобы прекрасным профессионалам давали возможность быстро и безопасно брать на себя управление самолетом!".

Власти ряда стран ввели временный запрет на эксплуатацию в своем воздушном пространстве самолетов Boeing 737 MAX 8. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) готовится запретить эксплуатацию самолетов этой модели. Федеральное управление гражданской авиации США на данный момент не предписывает никаких дальнейших действий в отношении Boeing 737 MAX 8.

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