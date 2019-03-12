Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом

12 марта 2019 21:33 (UTC+04:00)

Модернизация средств доставки ядерных зарядов названа приоритетом номер один в бюджетной заявке Пентагона на 2020 год, опубликованной во вторник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Модернизация наших систем доставки ядерных зарядов является приоритетом министерства (обороны. – Прим. ред.) номер один, и полное финансирование этих программ заложено в бюджетную заявку на 2020 финансовый год", - сказано в документе.

Согласно документу, большая часть ядерных систем была построена в 1980-е годы и ранее, их срок службы истекает в промежутке между 2025 и 2035 годами, при этом он уже был продлен для всех развернутых систем "значительно больше исходного срока".

В этой связи Пентагон запрашивает увеличение финансирования программы модернизации в 2020 году почти по всем статьям. В частности, это наземные системы стратегического сдерживания, крылатые ракеты большой дальности, стратегические подводные лодки класса "Колумбия", продление срока службы баллистических ракет Trident II, стратегические бомбардировщики B-21, истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, способные нести ядерный заряд и системы наведения ядерных бомб B61.
Увеличение по сравнению с 2018 годом составляет от 100 до 400 миллионов долларов на каждую позицию. Только для системы наведения ядерных бомб B61 и продление срока службы баллистических ракет Trident II запрашивается на 100 миллионов меньше – 100 миллионов и 1,2 миллиарда долларов соответственно.

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