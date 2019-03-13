Самолет рухнул на жилой дом в США, есть погибший (ВИДЕО)

Двухмоторный самолет Piper PA-31 упал на жилой дом в американском городе Мадейра, штат Огайо, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.

Как сообщает телеканал News 5 Cleveland, в результате крушения погиб пилот самолета.

После падения самолет загорелся. Пожарным удалось своевременно его потушить. Находившиеся в доме люди не пострадали.

Самолет, принадлежавший компании из города Брэндон, штат Миссисипи, вылетел из аэропорта Лункен в Цинциннати. На этом самолете выполнялись полеты для фото- и видеосъемок ландшафта.

Причина падения Piper пока неизвестна. Ведется расследование инцидента.

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