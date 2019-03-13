Акции Boeing в Нью-Йорке упали почти на 3%

Акции авиастроительного концерна Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду падают чуть более чем на 3% вслед за решением президента США Дональда Трампа приостановить в стране полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 22:50 акции компании уменьшились на 3,1%, до $363,84 за акцию.

Трамп сообщил о введении запрета на полеты самолетов этих типов на брифинге в Белом доме. По его словам, о таком решении уже уведомлены все авиалинии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.