Акции Boeing в Нью-Йорке упали почти на 3%

13 марта 2019 23:51 (UTC+04:00)

Акции авиастроительного концерна Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду падают чуть более чем на 3% вслед за решением президента США Дональда Трампа приостановить в стране полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 22:50 акции компании уменьшились на 3,1%, до $363,84 за акцию.

Трамп сообщил о введении запрета на полеты самолетов этих типов на брифинге в Белом доме. По его словам, о таком решении уже уведомлены все авиалинии.

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