В США столкнулись два одномоторных самолета

Два легких одномоторных самолета столкнулись в аэропорту Комптон/Вудли в американском штате Калифорния, один человек погиб, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на представителей Федерального управления гражданской авиации США (FAA), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел в среду вечером, соответствующее сообщение поступило в пожарные службы около 19.00 по местному времени. Два легких самолета столкнулись, в результате чего один из них загорелся. Сообщается, что один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами. Причина инцидента пока не установлена. FAA расследует обстоятельства столкновения. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.