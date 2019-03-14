Bloomberg: Встреча лидеров США и Китая отложена по меньшей мере до апреля

14 марта 2019 17:16 (UTC+04:00)

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которой они, как ожидается, подпишут торговое соглашение, состоится, вероятнее всего, не раньше апреля. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что дата встречи лидеров двух стран пока не назначена и переговоры продолжаются

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские власти усомнились в целесообразности проведения встречи Си Цзиньпина и Трампа до того, как Пекин и Вашингтон достигнут окончательной договоренности по торговым вопросам.

Ранее Трамп заявил, что решил отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с прошедшими в американской столице продуктивными переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Глава вашингтонской администрации сообщил, что намерен встретиться с Си Цзиньпином в своем поместье в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

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