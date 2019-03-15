Министр финансов США не смог указать размер госдолга страны

15 марта 2019 03:01 (UTC+04:00)

Министр финансов США Стивен Мнучин не смог в четверг по просьбе сенаторов указать размер государственного долга страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США его спросили, превышает ли госдолг США к настоящему времени $25 трлн. "Я не считаю, что эти цифры точны", - ответил министр.

Тогда сенаторы попросили его озвучить точный размер госдолга страны, после чего он повернулся и начал советоваться с помощниками. "Мы ответим вам позже по точному показателю", - сказал глава финансового ведомства.

"Постойте, вы, министр финансов, сидите здесь и не знаете размер национального госдолга?" - спросила его Кэтрин Кортес Мэсто (демократ, от штата Невада). Не услышав ответа, она сказала, что размер госдолга США превышает $20 трлн.

"Скорее $22 трлн, чем $25 трлн", - парировал Мнучин. "Хорошо, пустые слова, пусть будет $22 трлн", - отметила Кортес Мэсто.

На прошлой неделе министерство финансов использовало "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга, который законодатели должны повысить в ближайшее время. Данное решение позволит временно продолжать правительству США платить по счетам, не нарушая установленный законом потолок госдолга. Министр может продлить период использования "чрезвычайных мер" и после 5 июня, у него также имеются и другие инструменты для отсрочки возможного дефолта примерно до конца лета или начала осени.

На данный момент госдолг США достиг отметки в $22,1 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) он увеличился более чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году (начинается в США с 1 октября) госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.

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