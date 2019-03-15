Экс-советник Трампа не верит в долгосрочное торговое соглашение США и Китая

"Я не думаю, что какой-либо вариант соглашения с Китаем по торговле и инвестициям стабилен, потому что это - игра с нулевым исходом. Китай - экономический, геополитический конкурент. И я не вижу долгосрочного компромисса в этом вопросе", - заявил эксперт.

По словам Бэнкса, китайские госпредприятия на международном рынке проповедуют "агрессивный подход", призванный занять рыночные ниши с помощью занижения цены. Он убежден, что высокие пошлины на товары и требования по приобретению интеллектуальной собственности Китай обходит через приобретение американских предприятий и компаний. По его мнению, эта тактика - своего рода троянский конь, она призвана наводнить рынок США дешевой продукцией. Бэнкс заключает, что пока правительство КНР активно участвует в бизнес-процессах, он видит торговые договоренности с Китаем как риск.