Экс-советник Трампа не верит в долгосрочное торговое соглашение США и Китая

15 марта 2019 13:38 (UTC+04:00)

Экс-советник президентов США Дональда Трампа и Джорджа Буша-младшего Дэвид Бэнкс заявил, что не верит в долгосрочное торговое соглашение между Китаем и США из-за серьезных противоречий двух стран в подходе к ведению бизнеса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся в марте, как предполагалось изначально.

"Я не думаю, что какой-либо вариант соглашения с Китаем по торговле и инвестициям стабилен, потому что это - игра с нулевым исходом. Китай - экономический, геополитический конкурент. И я не вижу долгосрочного компромисса в этом вопросе", - заявил эксперт.

По словам Бэнкса, китайские госпредприятия на международном рынке проповедуют "агрессивный подход", призванный занять рыночные ниши с помощью занижения цены. Он убежден, что высокие пошлины на товары и требования по приобретению интеллектуальной собственности Китай обходит через приобретение американских предприятий и компаний. По его мнению, эта тактика - своего рода троянский конь, она призвана наводнить рынок США дешевой продукцией. Бэнкс заключает, что пока правительство КНР активно участвует в бизнес-процессах, он видит торговые договоренности с Китаем как риск.

США регулярно жалуются на нарушение Китаем правил международной торговли, президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться от Пекина более честной торговли с США. В рамках этой политики в сентябре Вашингтон ввел 25%-ные пошлины на импорт из Китая на сотни миллиардов долларов в год. Китай в ответ объявил о введении пошлин в размере 10% на СПГ из США. Вашингтон грозил очередным повышением пошлин на сумму импорта еще в 200 миллиардов долларов, но по итогам переговоров 25 февраля президент США заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.

Тем не менее, седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля и закончился многообещающе. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов.

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