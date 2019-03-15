Помпео: США надеются на продолжение переговоров с КНДР о денуклеаризации

15 марта 2019 17:37 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение с КНДР переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Это подчеркнул в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая предупредила о возможности приостановки диалога, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что сможем продолжать переговоры", - заявил в связи с этим Помпео.

При этом он подтвердил, что власти США уже ознакомились с заявлениями Цой Сон Хи.

"Я видел ее высказывания. Она точно оставила открытой возможность того, что переговоры будут продолжаться. Желание администрации [США] заключается в продолжении переговоров вокруг этого (проблемы денуклеаризации - прим. ТАСС)", - отметил Помпео.

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