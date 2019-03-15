Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии. Об этом он написал в твиттере, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Американский лидер назвал случившееся «ужасной бойней».

«49 невинных людей погибли без какого-либо смысла, и еще многие получили ранения», — отметил Трамп.

Он добавил, что США окажут любую необходимую поддержку Новой Зеландии.

«Да благословит вас всех бог!», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что новозеландский террорист рассказал о посещении Украины.

Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

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