Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии. Об этом он написал в твиттере, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Американский лидер назвал случившееся «ужасной бойней».
«49 невинных людей погибли без какого-либо смысла, и еще многие получили ранения», — отметил Трамп.
Он добавил, что США окажут любую необходимую поддержку Новой Зеландии.
«Да благословит вас всех бог!», — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что новозеландский террорист рассказал о посещении Украины.
Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.
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