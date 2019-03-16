Reuters: Boeing планирует представить обновленное ПО для самолетов 737 MAX до конца марта

Компания Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7-10 дней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По его данным, речь идет о обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов.

Ранее компания уже заявляла о намерении представить обновленное программное обеспечение для самолетов этой модели, однако точные сроки не указывались. В заявлении компании тогда отмечалось, что в течение нескольких месяцев после падения первого самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing "разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 Max".

13 марта власти США предположили, что обновление программного обеспечения самолетов Boeing 737 Max для их большей безопасности займет несколько месяцев.