Американка отложила лечение рака мозга на девять месяцев ради ребенка

У жительницы Калифорнии Шейлы Даунинг обнаружили рак мозга, когда она была на 17-й неделе беременности, однако женщина отложила лечение на девять месяцев, чтобы родить ребенка и кормить его грудью. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет Daily Mail.

Отмечается, что 33-летняя американка еще в первые недели беременности, в декабре 2017 года, страдала от головных болей и проблем со зрением, однако не придавала этой проблеме особого значения, списывая ее на "побочные эффекты от беременности". В марте прошлого года ей диагностировали онкологическое заболевание. Врачи удалили большую часть опухоли, однако лучевую и химиотерапию решили отложить, чтобы от лечебных процедур не пострадал плод.

Как сообщает издание, в августе Даунинг родила сына, однако у него был порок сердца — коарктация аорты, в связи с чем на четвертый день после родов ее ребенку сделали операцию. Американка хотела помочь выздоровлению сына с помощью грудного вскармливания, поэтому ей пришлось отложить лечение еще раз до января.

Даунинг рассказала, что она прошла курс лучевой и химиотерапии и теперь ожидает результатов лечения.

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