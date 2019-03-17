В США арестовали убийцу главаря мафиозного клана Гамбино

Сотрудники правоохранительных органов задержали в субботу в американском штате Нью-Джерси подозреваемого в убийстве главы мафиозного клана Гамбино. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявили сотрудники полиции Нью-Йорка на пресс-конференции.

В среду вечером в южной части Нью-Йорка был застрелен рядом со своим домом 53-летний Франк Кали, который, по данным властей, являлся главарем одной из наиболее влиятельных в Нью-Йорке крупных криминальный группировок, именуемой "семьей Гамбино". В дом Кали перед этим врезался автомобиль. Стрелявший скрылся с места преступления.

Подозреваемый - 24-летний Энтони Комелло - был задержан в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси, позже молодого человека, как ожидается, передадут нью-йоркским властям. "Мы оцениваем ситуацию с самых разных сторон, - заявил на пресс-конференции официальный представитель полиции мегаполиса Дэрмот Ши, слова которого приводит агентство Associated Press. - Заплатили этому человеку за его действия? Имелись ли у него сообщники?"

Как отмечает агентство, сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, связанно ли убийство Кали с организованной преступностью. Как отмечает газета The New York Times, власти опасаются, что в мегаполисе может возобновиться открытое противостояние мафиозных кланов, как это уже бывало в прошлом.

Так называемая семья Гамбино входит в число наиболее влиятельных криминальных группировок крупнейшего мегаполиса США. Связанные с ней лица были уличены в отмывании средств, вымогательстве, организации незаконного игорного бизнеса, распространении наркотиков и многих других преступлениях.

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