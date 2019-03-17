Болтон: покупка С-400 создает серьезную проблему в отношениях Турции и США

17 марта 2019 19:20 (UTC+04:00)

Вашингтон по-прежнему рассматривает Турцию как союзника, однако считает серьезной проблемой в двусторонних отношениях сделку по приобретению Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту Джону Катсиматидису, авторская радиопередача которого вышла в эфир в воскресенье.

"Мы озабочены тем, что они приобретают российскую систему противовоздушной обороны под названием С-400. Это большая проблема, - продолжил помощник Дональда Трампа. - У нас есть спорные вопросы в том, что касается конфликта в Сирии".

"Думаю, президент Трамп хотел бы улучшения отношений, развития торговли с Турцией, но нам нужно, чтобы они оказали нам содействие с какими-то иными проблемами в Сирии и других странах региона", - подчеркнул Болтон.

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