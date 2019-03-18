Помпео заявил, что переговоры с КНДР по ядерной проблеме будут продолжены

18 марта 2019 21:12 (UTC+04:00)

США надеются продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции KQAM, не уточнив при этом графика проведения переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы добились реального прогресса на переговорах, мы добились прекращения испытательных пусков ракет, мы добились прекращения ядерных испытаний, мы добились возвращения на родину некоторых наших граждан, находившихся там в положении заложников, - заявил он. - Однако мы все еще не достигли такого прогресса на переговорах, который обеспечил бы денуклеаризацию. Переговоры, конечно же, будут продолжены и, как я надеюсь, мы добьемся успеха".

Тему отношений с КНДР госсекретарь США затронул в понедельник и в интервью радиостанции B98 FM. "Мы ввели самые жесткие в истории санкции в отношении [Пхеньяна], но в то же время дипломатические контакты могут дать наиболее значимый в истории результат, - заявил он. - На встрече в Ханое, где президент Трамп встречался с председателем Кимом, мы добились некоторого прогресса и будем продолжать контакты".

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

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