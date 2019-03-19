В конгрессе призвали администрацию Трампа не сокращать присутствие в Ираке

19 марта 2019 02:58 (UTC+04:00)

Руководители комитетов по вооруженным силам, иностранным делам и разведке палаты представителей конгресса США призвали администрацию президента Дональда Трампа не сокращать американское присутствие в Ираке, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В этот критический момент было бы ошибкой уходить от Ирака, поскольку он стремится защитить свой суверенитет от внутренних и внешних угроз и превратиться в процветающую, жизнеспособную демократию. Мы призываем администрацию продолжать взаимодействовать с конгрессом в целях обеспечения стабильного будущего для иракского народа", - говорится в заявлении конгрессменов.

По их мнению, для обеспечения стабильности и безопасности Ирака в будущем необходимо будет "продолжать американское участие" в судьбе этой страны, в том числе по дипломатической линии. Это касается как продолжения программ по подготовке иракских вооруженных сил и правоохранительных органов, так и сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, а также оказания гуманитарной помощи пострадавшим от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. В связи с этим в конгрессе приветствуют намерение администрации США выделить 340 миллионов долларов на помощь религиозным и этническим общинам Ирака.

Заявление конгрессменов опубликовано на фоне планов политиков в Ираке разработать закон о разрыве соглашения по безопасности с США, что приведет к выводу из страны американских и других иностранных военных советников. Эти инициативы стали ответом на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США сохраняют военное присутствие в Ираке, чтобы иметь возможность "следить за Ираном".

США сохраняют военное присутствие в Ираке с 2003 года, когда они вторглись на территорию страны и свергли правительство Саддама Хусейна по обвинению в хранении оружия массового уничтожения. За прошедшие годы это оружие так и не было найдено в Ираке, что признали и в США.

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