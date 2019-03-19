США рассчитывают на укрепление отношений с Казахстаном

Администрация США рассчитывает на продолжение укрепления отношений Вашингтона и Астаны, невзирая на уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана. Об этом, как передает Trend, заявила корреспонденту ТАСС во вторник представитель Госдепартамента.

"Между Соединенными Штатами и Казахстаном налажены прочные двусторонние отношения, как это было продемонстрировано состоявшейся в прошлом году исторической встречей президента [Дональда] Трампа с президентом Назарбаевым, и мы ожидаем, что данный импульс будет сохраняться", - сказала сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Казахстан является продвинутым стратегическим партнером США, и мы настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов", - отметила американский дипломат.

При этом она подтвердила, что в Вашингтоне уже находятся в курсе принятого Назарбаевым решения. "Нам известно о решении президента Нурсултана Назарбаева уйти в отставку и назначить исполняющим обязанности президента спикера Сената Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - отметила представитель Госдепартамента.

В заключение она подчеркнула, что США высоко ценят роль, которую Казахстан играет на данном этапе на мировой арене. В связи с этим дипломат процитировала одно из высказываний госсекретаря США Майкла Помпео. "Как ранее говорил госсекретарь Помпео: "Казахстан стал играть ключевую роль на глобальной арене как партнер в обеспечении мира и стабильности, а также в продвижении экономического развития и взаимосвязей в Центральной Азии и за ее пределами", - заявила дипломат.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил несколькими часами ранее в обращении к согражданам, что слагает с себя полномочия главы государства. Также Назарбаев подписал указ о назначении Касым-Жомарта Токаева исполняющим полномочия президента Казахстана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.