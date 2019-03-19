США намерены объявить Бразилию главным союзником из стран, не входящих в НАТО

19 марта 2019 23:56 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты намерены объявить Бразилию своим главным стратегическим союзником из числа государств, не входящих в НАТО для укрепления военного сотрудничества. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Розовом саду Белого дома. Выступление транслируют американские новостные телекомпании.

"Я также намерен объявить Бразилию главным союзником, не входящим в НАТО, или даже, возможно, если вы начнете размышлять об этом, - может быть, и союзником по НАТО <...> Это значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что обе страны "уже сотрудничают в деле обеспечения безопасности своих народов, борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью, а также с торговлей людьми, наркотиками и оружием". Перед переговорами с Болсонару в Белом доме Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность членства его страны в НАТО.

На прошлой неделе должностные лица Бразилии высокого ранга предположили, что Соединенные Штаты могут объявить их страну 18-м ключевым союзником из числа государств, не входящих в НАТО. Данный статус определяет приоритетность развития отношений с США, в том числе, совместное участие в оборонных инициативах, военных учениях, контртеррористических мероприятиях, космических проектах, а также поставку ограниченных видов вооружения. Заявление Трампа может привести к дальнейшему укреплению военного сотрудничества двух стран.

1 января в должность президента Бразилии вступил Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Его мандат рассчитан на четыре года. Ранее политик неоднократно высказывал свои симпатии в отношении Дональда Трампа.

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