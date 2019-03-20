Трамп намерен назначить экс-менеджера Delta Airlines на пост главы авиарегулятора США

20 марта 2019 01:45 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть экс-менеджера компании Delta Airlines Стива Диксона на пост руководителя Федерального авиационного управления США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующее лицо на должность в своей администрации: Стивена Диксона из штата Джорджия на пост главы Федерального авиационного управления на срок в пять лет", - говорится в документе.

С января 2018 года пост исполняющего обязанности главы этой структуры занимает Дэниел Элуэлл.

Как отмечала ранее газета The Wall Street Journal, такое решение принято на фоне авиакатастрофы с самолетом Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Он разбился в Эфиопии 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

После трагедии в Эфиопии Федеральное авиационное управление приостановило полеты лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Аналогичную меру приняли еще в десятках стран, включая Россию.

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