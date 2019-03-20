Глава Нацразведки США прибыл в Сеул для обсуждения ситуации вокруг КНДР

20 марта 2019 06:31 (UTC+04:00)

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс находится с трехдневным визитом в Южной Корее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Yonhap.

По его данным, ожидается, что Коутс поделится с южнокорейскими коллегами разведывательной информацией, а также оценками касательно ситуации в КНДР. Планируется также выработать совместный подход в том, какие действия стоит предпринимать в отношении ядерной программы Пхеньяна.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

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