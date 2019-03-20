Ученые NASA о поверхности астероида Бенну

Поверхность астероида Бенну покрыта намного большим количеством кратеров, чем предполагалось, и испускает шлейфы частиц, которые подобно спутникам обращаются вокруг астероида. Об этом открытии сообщило во вторник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, изложив результаты исследований Бенну, проведенных с борта космического аппарата OSIRIS-REx, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

NASA придает большое значение изучению астероида, так как считает, что он может содержать образцы материи, сохранившиеся в первозданном виде с момента формирования нашей Солнечной системы. "Обнаружение шлейфов частиц стало одним из крупнейших сюрпризов в моей научной карьере", - признал Данте Лауретта из Университета Аризонs в Тусоне, возглавляющий группу научных работников, занимающихся обработкой данных бортовых приборов OSIRIS-REx. "Сильно пересеченный рельеф ниспровергает все наши предсказания. Бенну уже нас поражает, а ведь увлекательное путешествие только началось", - добавил профессор.

Как уточнило NASA, шлейфы частиц, срывающиеся с поверхности астероида, были обнаружены OSIRIS-REx с расстояния 1,61 км 6 января. Ученые - участники этого проекта приняли решение увеличить частоту наблюдений за Бенну и в течение двух месяцев выявили дополнительные струи частиц. Некоторые из них подобно спутникам обращались вокруг астероида и возвращались на его поверхность. На всякий случай исследователи провели проверку, убедившись, что шлейфы не представляют никакой опасности для космического аппарата.

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