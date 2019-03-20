Ученые NASA о поверхности астероида Бенну

20 марта 2019 09:47 (UTC+04:00)

Поверхность астероида Бенну покрыта намного большим количеством кратеров, чем предполагалось, и испускает шлейфы частиц, которые подобно спутникам обращаются вокруг астероида. Об этом открытии сообщило во вторник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, изложив результаты исследований Бенну, проведенных с борта космического аппарата OSIRIS-REx, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

NASA придает большое значение изучению астероида, так как считает, что он может содержать образцы материи, сохранившиеся в первозданном виде с момента формирования нашей Солнечной системы. "Обнаружение шлейфов частиц стало одним из крупнейших сюрпризов в моей научной карьере", - признал Данте Лауретта из Университета Аризонs в Тусоне, возглавляющий группу научных работников, занимающихся обработкой данных бортовых приборов OSIRIS-REx. "Сильно пересеченный рельеф ниспровергает все наши предсказания. Бенну уже нас поражает, а ведь увлекательное путешествие только началось", - добавил профессор.

Как уточнило NASA, шлейфы частиц, срывающиеся с поверхности астероида, были обнаружены OSIRIS-REx с расстояния 1,61 км 6 января. Ученые - участники этого проекта приняли решение увеличить частоту наблюдений за Бенну и в течение двух месяцев выявили дополнительные струи частиц. Некоторые из них подобно спутникам обращались вокруг астероида и возвращались на его поверхность. На всякий случай исследователи провели проверку, убедившись, что шлейфы не представляют никакой опасности для космического аппарата.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
В мире 18 марта 20:44
Ученые сообщают о сближении с Землей крупного астероида
Другие страны 18 марта 07:15
Белый дом запросил у Конгресса $21 млрд на финансирование NASA в 2020 финансовом году
США 12 марта 00:40
Трамп запросит у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн - СМИ
США 10 марта 10:03
Американский корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
В мире 8 марта 18:30
Американский корабль Crew Dragon расстыковался с МКС
В мире 8 марта 12:29
Лента новостей
Опубликовано видео аварийной посадки лайнера Iran Air
Общество 09:57
Пожар в Баку: эвакуированы 12 человек
Происшествия 09:52
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:41
ЦИК Казахстана постановил досрочно прекратить полномочия президента Нурсултана Назарбаева
Казахстан 09:36
США и Китай в марте продолжат переговоры по торговому соглашению
США 09:28
Инвесторы проявляют значительный интерес к гособлигациям Азербайджана
Финансы 09:00
Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Европа 08:47
Путин назвал лучший военный самолет в мире
Россия 08:27
Конор Макгрегор надеется на реванш с Хабибом Нурмагомедовым
Спорт 08:11