Facebook откажется от дискриминации при распространении рекламы

20 марта 2019 14:45 (UTC+04:00)

Facebook прекратит практику дифференциации рекламных объявлений в принадлежащей ей одноименной соцсети в зависимости от пола, возраста и места жительства пользователей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Там отмечается, что это касается, в частности, размещаемой в Facebook рекламы жилья, кредитов, а также объявлений о приеме на работу. Компания согласилась пойти на данные меры в связи с тем, что ранее против нее подали судебные иски несколько общественных организаций. В их числе Американский союз защиты гражданских свобод, который является одним из наиболее влиятельных объединений такого рода в США. Истцы заявили, что Facebook подвергает дискриминации людей, если, к примеру, не показывает объявления о продаже или аренде домов или квартир тем пользователям, которых рекламодатели могут считать по каким-то причинам нежелательными жильцами.

Представители компании согласились изменить существующие принципы размещения рекламы для урегулирования претензий со стороны общественных организаций. Кроме того, компания намерена оплатить расходы сторон на проведение судебных процессов в размере $5 млн.

В Американском союзе защиты гражданских свобод в связи с этим заявили, что "рекламодатели больше не смогут ограничивать пользователей в получении информации, касающейся жилья, трудоустройства или получения кредита, из-за их пола, возраста" или иных характеристик. Представители организации заострили внимание на том, что большинство пользователей соцсети, вероятно, даже не знали о существовании такой дифференциации при публикации рекламных объявлений.

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