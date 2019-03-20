Apple представила новые AirPods

Обновленный футляр для устройства оснащен беспроводной зарядкой Qi, но можно воспользоваться и кабелем Lightning, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Чип H1 позволяет быстрее передавать данные, слушать музыку в течение пяти часов и разговаривать по телефону около трех часов без подзарядки наушников.

Кроме того, с помощью AirPods можно будет активировать электронного голосового помощника Siri.

Наушники доступны как со стандартным чехлом для зарядки по цене 159 долларов, так и с новым чехлом с функцией беспроводной зарядки – за 199 долларов.

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