США сконцентрируется на разработке гиперзвукового оружия

20 марта 2019 20:18 (UTC+04:00)

США намерены сконцентрироваться при создании своих Космических войск прежде всего на создании гиперзвуковых вооружений, а также систем защиты от них. Об этом заявил и.о. министра обороны США Патрик Шанахан, выступая в среду в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что Пентагон подготовил дорожную карту формирования Космических войск, которые должны стать шестым по счету видом Вооруженных сил (ВС) США - в дополнение к Сухопутным войскам, ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране. "Дорожная карта открывается гиперзвуковыми [вооружениями], предупреждением [о нападении с применением таких систем] и сопровождением [данных целей] для обороны от гиперзвуковых ракет противника. Следующий шаг - выдача целеуказаний нашим гиперзвуковым ракетам", - подчеркнул Шанахан.

При этом он уточнил, что, вырабатывая такие планы, США принимают в расчет военное строительство в России и КНР. "Мы выработали космический план вокруг того, что должны сделать, дабы конкурировать с Китаем и Россией и побеждать", - сказал и.о. главы Пентагона.

"Первый элемент дорожной карты - как противодействовать гиперзвуковым [вооружениями], которые представляют угрозу нашим военнослужащим и стране", - повторил Шанахан.

Президент США Дональд Трамп подписал в середине февраля директивы, позволяющие военному ведомству приступить к практической работе с целью создания Космических сил. Однако эти замыслы еще должны быть одобрены Конгрессом США. Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал в июне 2018 года.

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