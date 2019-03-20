США намерены оставить в Сирии 400 военнослужащих

Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Сирии до 400 человек. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя в среду с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Огайо.

"В Сирии мы оставляем [в одном месте] 200 человек. И еще 200 человек в другом месте в Сирии - ближе к Израилю - на [определенный] период", - сказал глава Белого дома. Он не уточнил, как долго США намерены сохранять свой воинский контингент в САР.

До недавних пор в этой арабской стране было размещено примерно 2,2-2,5 тыс. американских военнослужащих, в основном - силы спецназа.

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