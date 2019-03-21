Два человека пострадали при взрыве в доме в Лос-Анджелесе

21 марта 2019 00:24 (UTC+04:00)

Два человека получили в среду ранения при взрыве в доме в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе. Как сообщило в среду в Twitter пожарное управление Лос-Анджелеса, взрыв повредил три помещения в одноэтажном здании, использовавшемся в коммерческих целях, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие доставлены в госпиталь, об их состоянии ничего не сообщается.

При взрыве произошло частичное обрушение крыши здания. Пожарные, прибывшие на место происшествия, не обнаружили признаков возгорания.

Полиция приступила к расследованию причин взрыва.

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