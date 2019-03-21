Трамп заявил, что США намерены сохранить пошлины против Китая на длительный период

Cоединенные Штаты собираются сохранить введенные против китайской продукции таможенные пошлины на продолжительный период времени в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, помогает на переговорах с Пекином. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в город Лима (штат Огайо). Его высказывания транслировали американские телекомпании.

Президента спросили, собираются ли США снимать пошлины с Китая. "Сейчас мы не говорим об их снятии, мы говорим об их сохранении на продолжительный период времени, потому что мы должны убедиться, что заключим сделку с Китаем, и что Китай будет соблюдать эту сделку. У него в прошлом было много проблем с определенными сделками", - пояснил Трамп.

Он также указал, что США "в данный момент получают миллиарды и миллиарды долларов благодаря тарифам, которые будут сохранены на определенный период времени".

По версии американского лидера, Соединенные Штаты "в действительности восстановили Китай в прямом смысле этого слова". "Мы прекрасно налаживаем отношения с Китаем, - подчеркнул глава вашингтонской администрации. - Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] - мой друг".

Трамп также подтвердил распространенную во вторник рядом СМИ информацию о том, что американская делегация в ближайшее время отправится в Китай с целью проведения переговоров об урегулировании споров в торговой сфере. "Наша команда переговорщиков в ближайшее время отправляется в Китай", - подчеркнул Трамп, добавив позже, что речь идет о поездке в конце нынешней недели. Кроме того, заключил президент, обе стороны "определенно делают успехи" на переговорах по заключению торговой сделки.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что представители США и Китая на данный момент рассчитывают достичь окончательной договоренности по торговым вопросам примерно в течение полутора месяцев. По сведениям издания, обе стороны собираются на следующей неделе начать новый этап переговоров. Ожидается, что в конце марта в КНР отправятся министр финансов США Стивен Мнучин и американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Они встретятся с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Сам он также примерно через неделю после этого приедет в США.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

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