США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

21 марта 2019 09:16 (UTC+04:00)

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в среду американская телекомпания CNN, охарактеризовавшая переброску в качестве сигнала, предназначенного России на пятую годовщину ее воссоединения с Крымом.

По данным телекомпании, группа B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд в конце прошлой недели. В понедельник четыре бомбардировщика "выполнили полеты в несколько мест в Европе, в том числе над Норвежским, Балтийским морями (Эстония) и Средиземным морем (Греция)", приводит CNN данные, полученные в ВВС США.

B-52, дислоцированные на базах Андерсон на Гуаме в Тихом океане и Фэйрфорд, провели "одновременные учения по ознакомлению с театром действий в Индо-Тихоокеании и Европе", бомбардировщики "летели на север в зону восточнее полуострова Камчатка", цитирует ВВС США телекомпания. "Коллективно полеты в Индо-Тихоокеании и Европе" продемонстрировали верность США их союзникам и партнерам посредством глобального задействования вооруженных сил", - добавили в американских ВВС.

Как сообщило ранее Министерство обороны России, бомбардировщик В-52 ВВС США с включенным транспондером, пролетевший 15 марта над Балтикой, не приближался к границам РФ ближе, чем на 150 км.

Российские военные регулярно "засекают" над Балтикой самолеты стран НАТО, однако пролет стратегического бомбардировщика над Балтикой - явление редкое. Согласно официальным сообщениям, последний раз B-52 был замечен над Балтикой в 2017 году.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% - Севастополя при явке 80%. В этот день в обоих регионах проходят праздничные мероприятия.

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