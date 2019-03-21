Facebook хранила пароли миллионов пользователей без шифрования

Администрация соцсети Facebook признала, что хранила пароли к учетным записям миллионов пользователей в незашифрованном виде. Об этом говорится в заявлении администрации, опубликованном в четверг на официальном сайте соцсети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили представители Facebook, в январе во время проверки систем безопасности они "обнаружили, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате". "Это привлекло наше внимание, поскольку наша система входа в соцсеть сделана так, чтобы шифровать пароли, при применении данных методов они становятся нечитаемыми, - говорится в документе. - Мы исправили эти проблемы и в качестве предосторожности оповестим всех, чьи пароли, как выяснилось, хранились таким образом".

"По нашим оценкам, мы оповестим сотни миллионов пользователей Facebook Lite [приложение, позволяющее пользоваться соцсетью], десятки миллионов других пользователей Facebook, а также десятки тысяч пользователей Instagram, - говорится в заявлении.

Представители Facebook заострили внимание на том, что данные пароли "не были видимы ни для кого" за пределами компании. Администрация соцсети подчеркнула, что не было обнаружено каких-либо свидетельств злоупотреблений и того, чтобы ее сотрудники как-то воспользовались данной ситуацией.

В четверг журналист и эксперт по информационной безопасности Брайен Кребс заявил, что сотрудники Facebook в течение многих лет хранили пароли сотен миллионов пользователей в незашифрованном виде. По утверждению Кребса, речь идет о паролях от 200 млн до 600 млн пользователей. Доступ к ним якобы могли иметь около 20 тыс. сотрудников соцсети.

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