Facebook хранила пароли миллионов пользователей без шифрования

21 марта 2019 22:40 (UTC+04:00)

Администрация соцсети Facebook признала, что хранила пароли к учетным записям миллионов пользователей в незашифрованном виде. Об этом говорится в заявлении администрации, опубликованном в четверг на официальном сайте соцсети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнили представители Facebook, в январе во время проверки систем безопасности они "обнаружили, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате". "Это привлекло наше внимание, поскольку наша система входа в соцсеть сделана так, чтобы шифровать пароли, при применении данных методов они становятся нечитаемыми, - говорится в документе. - Мы исправили эти проблемы и в качестве предосторожности оповестим всех, чьи пароли, как выяснилось, хранились таким образом".

"По нашим оценкам, мы оповестим сотни миллионов пользователей Facebook Lite [приложение, позволяющее пользоваться соцсетью], десятки миллионов других пользователей Facebook, а также десятки тысяч пользователей Instagram, - говорится в заявлении.

Представители Facebook заострили внимание на том, что данные пароли "не были видимы ни для кого" за пределами компании. Администрация соцсети подчеркнула, что не было обнаружено каких-либо свидетельств злоупотреблений и того, чтобы ее сотрудники как-то воспользовались данной ситуацией.

В четверг журналист и эксперт по информационной безопасности Брайен Кребс заявил, что сотрудники Facebook в течение многих лет хранили пароли сотен миллионов пользователей в незашифрованном виде. По утверждению Кребса, речь идет о паролях от 200 млн до 600 млн пользователей. Доступ к ним якобы могли иметь около 20 тыс. сотрудников соцсети.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Facebook откажется от дискриминации при распространении рекламы
США 20 марта 14:45
В Facebook удалили свыше 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии
ИКТ 17 марта 08:24
В Facebook уходят в отставку два топ-менеджера
В мире 15 марта 01:15
Пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook и Instagram
Бизнес 13 марта 22:07
Таджикистан намерен обложить налогами Google и Facebook
Таджикистан 12 марта 18:44
Facebook удалил более 30 аккаунтов и страниц за ложную информацию о Румынии
В мире 8 марта 14:35
Лента новостей
Число погибших в результате циклона в Мозамбике достигло 242
Другие страны 21 марта 23:30
УЕФА оштрафовал Роналду за повтор жеста Симеоне
Европа 21 марта 23:29
ЕС готов дать отсрочку по Brexit только до 22 мая - СМИ
Европа 21 марта 23:13
Си Цзиньпин прибыл в Италию
Китай 21 марта 23:08
Джимми Картер - самый долгоживущий американский экс-президент
США 21 марта 22:33
США ввели санкции в отношении двух китайских компаний
США 21 марта 22:31
Крушение парома в Ираке: число жертв достигло 85
Другие страны 21 марта 22:25
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
ИКТ 21 марта 22:22
В канализации Британии нашли смертельно опасные "супербактерии"
Европа 21 марта 22:12