Сбои в работе Instagram наблюдаются в ряде стран

22 марта 2019 07:05 (UTC+04:00)

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 18:01 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Португалии, Перу, Бразилии и Австралии. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (примерно 54%), еще около 28% жалуются на то, что не могут войти в приложение, и порядка 16% не могут войти на сайт соцсети.

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