США захлестнет волна еще более мощных наводнений, заявили ученые

Этой весной почти всю континентальную территорию США охватит мощная серия потопов и наводнений, которые будут угрожать жизни примерно 13 миллионов американцев. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом заявили эксперты Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA) на пресс-конференции в штаб-квартире NOAA.

"Те наводнения, которые уже произошли в Южной Дакоте, Небраске и других штатах – просто прелюдия к тому, что произойдет в апреле и мае. Мы ожидаем, что случится катастрофа, не уступающая по силе историческим наводнениям 1993 и 2011 годов, которые причинили многомиллиардный ущерб экономике США", — заявила Мэри Эриксон (Mary Erickson), заместитель глав Национальной погодной службы США.

Два года и год назад Россию, США, Англию и ряд других стран поразил целый ряд чрезвычайно мощных погодных явлений, таких как мощнейшие дожди и экстремально высокая жара летом в России и в Южной Азии, потопы во время осени и зимы в Англии и США.

Учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.

Сегодня климатологи связывают многие из этих явлений с перестройками в характере работе климатического феномена Эль-Ниньо, характере движения вод Северо-Атлантического течения и многих других важнейших "дирижеров" погоды и климата на Земле. Они не только ускорили глобальное потепление, но и поменяли то, как часто и в каких количествах выпадают осадки.

Эриксон и ее коллеги предсказывают, что очередная серия мощных наводнений, связанных с резким ростом количества осадков, ожидает США в апреле и мае этого года. По оценкам ученых, они затронут примерно две трети штатов и около 200 миллионов людей, живущих в окрестностях крупных рек, озер и прочих водоемов.

В самой большой опасности будут находиться 13 миллионов американцев, живущих в городах вдоль берегов рек Миссисипи, Теннесси, Миссури и некоторых других крупных водных артерий в центральных регионах США. По прогнозам климатологов, их ожидают мощные наводнения, способные установить новые рекорды.

Критическая обстановка, как предполагают исследователи, сложится в этих регионах Америки по трем причинам – из-за рекордно высокого уровня осадков во время зимы — он превысил норму примерно в два раза, быстрого таяния снега в марте и аномально мощных дождей в последующие месяцы.

Ситуация может усугубиться в том случае, если в нижнем течении крупных рек возникнут заторы, препятствующие их движению в сторону Великих озер, Атлантического океана и других бассейнов стока.

При этом, что интересно, в некоторых штатах в западной части Северной Америки, наоборот, будет наблюдаться сильнейшая засуха, которая тоже может негативно повлиять на жизнь местных жителей.

Сейчас специалисты NOAA и Национальной погодной службы США проводят консультации с властями штатов, которые сильнее всего пострадают от наводнений, и готовят рекомендации для гражданского населения.

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