В США одобрили обновление к программному обеспечению Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США (FAA) в предварительном порядке одобрило обновление к программному обеспечению для самолетов Boeing 737 MAX, разработанное для устранения проблем в системе управления полетом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Wall Street Journal.

По словам источников, существенные коррективы сделают систему, предназначенную для предотвращения излишнего крена носа самолета вверх (MCAS), менее "агрессивной" и более управляемой для пилотов. Кроме того, обновленное программное обеспечение будет принимать информацию от двух "датчиков атаки", а не одного. Если датчики будут отправлять данные с разницей в пять или более градусов, MCAS не активируется.

Сообщается, что изменения внесены также в программу подготовки пилотов этой серии самолетов. Теперь она предполагает информирование пилотов о порогах активации MCAS, оповещениях летного экипажа и способе отключения системы. Как отмечает газета, такие детали не были освещены в более ранних руководствах и учебных материалах.

По словам источника из компании Boeing, новое программное обеспечение может быть пересмотрено, и пока неизвестно, когда FAA и регуляторы в других странах официально одобрят его.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта США проверяет сертификацию самолетов Boeing 737 MAX, выданную федеральным авиационным управлением (FAA) США. В частности, речь идет о новой системе, предназначенной для предотвращения излишнего крена носа самолета вверх (MCAS), которая могла также стать причиной крушения самолета в Эфиопии.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После катастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и многие авиакомпании. Американский концерн Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США (FAA) остановить полеты всех самолетов данной модели.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.