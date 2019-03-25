Boeing обсудит с пилотами и регуляторами возобновление полетов 737 MAX

25 марта 2019 06:57 (UTC+04:00)

Корпорация Boeing планирует обсудить на встрече с представителями авиационной отрасли планы по возобновлению коммерческой эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его данным, встреча, на которую пригласили более 200 пилотов, техническое руководство и представителей регуляторов, пройдет в среду, 27 марта, в городе Рентон (штат Вашингтон).

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими клиентами и регулирующими органами над обновлением программного обеспечения и обучением [пилотов] для модели 737 MAX", - цитирует агентство заявление компании.

24 марта Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в предварительном порядке одобрило разработанное специалистами корпорации Boeing обновление к программному обеспечению, позволяющее более плавно реагировать на резкое заваливание самолетов серии Boeing 737 MAX на крыло.

Ранее по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Причины падения самолета в Яванское море все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.

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