Авиакомпания Lion Air меняет Boeing 747 на самолеты Airbus А330

25 марта 2019 12:39 (UTC+04:00)

Крупнейшая в Индонезии бюджетная авиакомпания Lion Air приняла решение отказаться от дальнемагистрального самолета Boeing 747-400 и заменить его на лайнеры Airbus А330-900NEO.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление представителя перевозчика Дананга Мандала.

По его словам, "компания использовала данный самолет в течение 10 лет на внутренних маршрутах". Вместе с тем "переход на лайнеры Airbus является стратегическим шагом, отвечающим запросам современности", отметил он. Первый такой самолет, как ожидается, прибудет в Индонезию в мае, а до конца года Lion Air получит еще два подобных лайнера. Всего же по контракту бюджетный перевозчик подписал 10 Airbus А330-900NEO.

Lion Air занимает примерно 40% рынка авиаперевозок Индонезии, в 2017 году компания обслужила около 51 млн пассажиров. Авиаперевозчик является вторым по величине лоукостером в Юго-Восточной Азии после малайзийской AirAsia. В парке находится почти 300 самолетов, большинство из них фирмы Boeing - модификации 737. В ближайшее время единственными дальнемагистральными станут Airbus А330-900NEO. Компания выполняет рейсы как внутри страны, так и за ее пределами, в частности в Австралию, Индию, Малайзию, Сингапур, Таиланд.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 этой авиакомпании выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Лайнер этой же модели Boeing 10 марта 2019 года разбился в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

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