В США назвали количество боевиков, разгромленных в ходе операции против ИГ

В ходе операции против ИГ разгромлены силы до 100 тысяч боевиков, заявил спецпредставитель США Джеймс Джеффри, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"От 35 до 100 тысяч боевиков находятся в заключении, бежали или погибли", - сказал Джеффри журналистам в Вашингтоне.

США вели операции против ИГ с 2015 года в Ираке и Сирии при поддержке ряда стран и организаций, причем в Сирии эта деятельность осуществлялась без разрешения местных властей. На прошлой неделе США официально заявили об установлении союзными им силами контроля над последней территорией, которая принадлежала ИГ - сирийской деревней Багуз.

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