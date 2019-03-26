В США назвали количество боевиков, разгромленных в ходе операции против ИГ

26 марта 2019 02:58 (UTC+04:00)

В ходе операции против ИГ разгромлены силы до 100 тысяч боевиков, заявил спецпредставитель США Джеймс Джеффри, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"От 35 до 100 тысяч боевиков находятся в заключении, бежали или погибли", - сказал Джеффри журналистам в Вашингтоне.

США вели операции против ИГ с 2015 года в Ираке и Сирии при поддержке ряда стран и организаций, причем в Сирии эта деятельность осуществлялась без разрешения местных властей. На прошлой неделе США официально заявили об установлении союзными им силами контроля над последней территорией, которая принадлежала ИГ - сирийской деревней Багуз.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США провели успешные испытания двух противоракет
США 01:07
Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанами
США 25 марта 20:20
Пенс: Трамп официально признает суверенитет Израиля над Голанами
США 25 марта 19:26
В США пес спас хозяев ценой собственной жизни
США 25 марта 18:34
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Другие страны 25 марта 06:18
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Другие страны 25 марта 06:14
Лента новостей
Какие действия бортпроводников угрожают жизни пассажиров
В мире 03:35
Ход Brexit будет определяться парламентом Великобритании
Европа 03:19
Евросоюз призвал к сдержанности и прекращению провокаций в секторе Газа
Европа 02:33
Англия разгромила Черногорию в матче отбора ЧЕ-2020
Спорт 02:11
Франция и Китай подписали 14 контрактов в различных отраслях
Китай 01:45
Криштиану Роналду получил травму и был заменен
Спорт 01:25
США провели успешные испытания двух противоракет
США 01:07
Названы самые необычные места размещения туристов
Туризм 00:43
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Израиль 00:30