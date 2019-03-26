США провели успешные испытания двух противоракет

Соединенные Штаты провели в понедельник испытание системы противоракетной обороны, осуществив успешный запуск двух противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналист агентства Bloomberg Энтони Капаччо.

"Испытания двух противоракет наземного базирования, поведенные Агентством по противоракетной обороне США, были успешными", - написал он на своей странице в Twitter.

Пентагон пока что официально не подтверждал эту информацию.

Запуск был осуществлен в 21:30 (GMT+4) с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, сообщают также местные СМИ. При этом испытания официально не анонсировали, как это делают обычно.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, испытания будут имитировать уничтожение МБР, запущенной в сторону США "такими противниками, как Северная Корея или Иран". Противоракеты оснащены боеголовками производства американской корпорации Raytheon. Запуск, если он окажется успешным, станет первым испытанием системы противоракетной обороны начиная с мая 2017 года, отмечало агентство.

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