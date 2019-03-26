Reuters: МВФ считает, что торговая война КНР и США может замедлить рост экономики Азии

Нынешнее противостояние между правительствами Китая и США в сфере торговли может замедлить рост экономики азиатского региона на 0,9%. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Чжан Тао, пишет ТАСС.

По мнению представителя МВФ, который выступил с таким заявлением на Азиатском экономическом форуме в китайском Боао, противоборство двух стран также породило серьезную экономическую неопределенность в мире.

В начале декабря 2018 года Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами.

Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее.

В течение прошлого года США и Китай неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Вашингтон пытается сократить торговый дефицит, что побуждает Пекин отвечать аналогичными мерами.

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