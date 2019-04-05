Помпео уверен в проведении нового саммита США – КНДР

Госсекретарь США Майкл Помпео уверен, что американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся вновь, и рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время. Об этом шеф американской дипломатии заявил в пятницу в эфире телеканала CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На вопрос о том, проведут ли лидеры США и КНДР третью встречу, Помпео ответил: "Уверен, что она состоится". На вопрос о том, произойдет ли это скоро, Помпео ответил: "Я надеюсь на это". "После саммита в Ханое мы стали лучше понимать друг друга, позиций обеих сторон, - добавил Помпео. - В этом отношении лидерам удалось добиться успеха".

Госсекретарь заверил, что контакты между представителями США, КНДР и Южной Кореи не прекращаются. "После Ханоя у нас имели место переговоры относительно того, как действовать дальше", - констатировал Помпео.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам президент Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

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