США намерены расширить санкции против Венесуэлы

5 апреля 2019 23:31 (UTC+04:00)

Вице-президент США Майк Пенс объявил в пятницу о намерении ввести санкции против двух компаний в связи с поставками венесуэльской нефти на Кубу, а также 34 судов компании PDVSA. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, он заявил, выступая в институте Джеймса Бейкера в Техасе.

"По указанию президента США введут санкции против 34 судов, которые использует PDVSA, а также двух компаний, которые переправляют венесуэльскую нефть на Кубу. Нефть Венесуэлы принадлежит народу Венесуэлы", - сказал Пенс.

Трансляция выступления велась на сайте вуза.

Суда, о которых идет речь, либо принадлежат венесуэльской нефтедобывающей компании, либо находятся в ее управлении.

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