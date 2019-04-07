Пять человек пострадали при стрельбе в окрестностях Чикаго

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы неподалеку от Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщает в субботу газета Chicago Tribune, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел во время семейного праздника в населенном пункте Уэст Инглвуд в окрестностях третьего по величине города США. По данным полиции, пострадали пятеро, в том числе один ребенок. Личность стрелявшего и причины происшествия на данный момент не известны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.