Facebook проложит подводный кабель вокруг Африки

7 апреля 2019 21:12 (UTC+04:00)

Компания Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки для снижения затрат на широкополосный доступ в интернет и обеспечения более легкой регистрации в социальной сети жителей континента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты Wall Street Journal (ссылается на осведомленные источники), трехэтапный проект "Симба", названный в честь героя мультфильма "Король Лев", пройдет через несколько стран, расположенных на восточном, западном и средиземноморском побережьях континента, хотя точный маршрут пока неизвестен.

Представитель Facebook отказался комментировать информацию, однако отметил, что компания "рассматривает весь мир, когда речь идет о подводных кабелях".

Как отмечает газета, "Симба" - это уже не первая попытка Facebook проложить подводную волоконно-оптическую линию связи для обеспечения высокоскоростного интернета.
Ранее компания вела проекты, связывающие Северную Америку, Европу и Восточную Азию.

По информации источников, представители компании сейчас ведут переговоры по проекту "Симба", при этом отмечают, что стороны могут не прийти к запланированному результату.

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