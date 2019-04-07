США и Таиланд проводят совместные военно-морские учения

7 апреля 2019 21:14 (UTC+04:00)

Ежегодные совместные учения Королевских военно-морских сил Таиланда и ВМС США стартовали в воскресенье в Андаманском море, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Учения Guardian Sea-2019 направлены на обмен опытом и укрепление возможностей двух стран в сфере противолодочной обороны, отмечает газета Bangkok Post.

"Морское учение с участием кораблей и воздушных судов проводится для отработки действий по противолодочной обороне. Это прекрасная возможность для ВМС обеих стран обменяться методами, навыками и способами планирования... атак на подводные лодки в различных условиях", - заявил контр-адмирал ВМС Таиланда Камчорн Чароенкиат (Kamchorn Charoenkiat) на церемонии открытия маневров.

Со стороны Таиланда к участию привлечены фрегат "Пхумипон Адульядет", фрегат "Таксин", противолодочный корабль Long Nom и противолодочные вертолеты S-70B. Со стороны США - танкер-заправщик USNS Guadalupe и подводная лодка типа "Лос-Анджелес".

Как отметил Чароенкиат, первые совместные военно-морские учения США и Таиланда Guardian Sea прошли в 2012 году.

По его словам, условия в Андаманском море подходят для подобных тренировок - оно достаточно глубокое для того, чтобы подлодки могли оставаться незамеченными при передвижении. Нынешние маневры позволят проверить готовность ВМС Таиланда к использованию собственных подводных кораблей в недалеком будущем, отметил контр-адмирал.

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