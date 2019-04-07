Перестрелка в Калифорнии: ранен полицейский

7 апреля 2019 22:38 (UTC+04:00)

Офицер полиции ранен в результате перестрелки, произошедшей в воскресенье утром в городе Хоторн (штат Калифорния). Об этом говорится в заявлении полиции города, размещенном в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что в связи с инцидентом задержан один подозреваемый.

Телеканал ABC подчеркивает, что пострадавший офицер полиции в настоящий момент находится в больнице. О его состоянии данных нет.

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