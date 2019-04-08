Глава МВБ США подаст прошение об отставке

8 апреля 2019 02:36 (UTC+04:00)

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен встречается вечером в воскресенье с президентом Дональдом Трампом, чтобы подать прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в администрации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал не сообщает, примет ли Трамп отставку.

Слухи об уходе Нильсен циркулировали на протяжении как минимум полугода на фоне недовольства Трампа происходящим на границе с Мексикой. Трамп ожесточенно спорил с конгрессом о выделении средств на строительство пограничной стены, издавал указы об ограничении предоставления убежища и борьбе с нелегальной иммиграцией, а также грозил закрыть границу с Мексикой. Нильсен поддерживала начинания Трампа, но, по данным ряда СМИ, он был недоволен результатами её работы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп назначил и.о. министра МВБ США
США 03:41
Амриканский cенатор Кори Букер собрал более $5 млн на предвыборную кампанию
США 01:35
Перестрелка в Калифорнии: ранен полицейский
США 7 апреля 22:38
США и Таиланд проводят совместные военно-морские учения
США 7 апреля 21:14
США передислоцировали контингент в Ливии
США 7 апреля 14:51
В Чикаго не менее шести человек пострадали при стрельбе (Обновлено)
США 7 апреля 10:07
Лента новостей
Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы
Россия 04:20
Трамп назначил и.о. министра МВБ США
США 03:41
"Яндекс.Маркет" покупает сервис Scan to buy
Россия 03:10
Прорыв дамбы в Бразилии: число погибших выросло до 224 человек
Другие страны 01:41
Амриканский cенатор Кори Букер собрал более $5 млн на предвыборную кампанию
США 01:35
Мигранты покинули стихийный лагерь под Салониками
Европа 00:23
В одном из мексиканских штатов за 12 часов убили 18 человек
Другие страны 7 апреля 23:44
Бакинский международный торговый порт станет одним из крупнейших ненефтяных проектов в регионе - глава департамента (ВИДЕО)
Бизнес 7 апреля 23:02
Перестрелка в Калифорнии: ранен полицейский
США 7 апреля 22:38