Глава МВБ США подаст прошение об отставке

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен встречается вечером в воскресенье с президентом Дональдом Трампом, чтобы подать прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника в администрации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал не сообщает, примет ли Трамп отставку.

Слухи об уходе Нильсен циркулировали на протяжении как минимум полугода на фоне недовольства Трампа происходящим на границе с Мексикой. Трамп ожесточенно спорил с конгрессом о выделении средств на строительство пограничной стены, издавал указы об ограничении предоставления убежища и борьбе с нелегальной иммиграцией, а также грозил закрыть границу с Мексикой. Нильсен поддерживала начинания Трампа, но, по данным ряда СМИ, он был недоволен результатами её работы.

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