Помпео: нападение Ирана на силы США на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий

Возможное нападение Ирана на американские войска на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий для Тегерана. С таким предупреждением выступил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я слышал в прошлом много [разных] заявлений министра иностранных дел [Ирана Джавада] Зарифа. Мы ясно дали понять - как в публичном, так и частном порядке, - что, угрожая нападением на США, они [иранцы] должны подумать больше, чем дважды", - подчеркнул Помпео, выступая перед журналистами. Он объявил, что США через неделю внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана (элитные части его вооруженных сил) в американский список иностранных террористических организаций.

Как при этом отметил глава внешнеполитического ведомства США, Вашингтон стремится к тому, чтобы КСИР, который, по версии американских властей, глубоко интегрирован в иранскую экономику, стал "радиоактивным" для зарубежного бизнеса. "На бизнесе и банках во всем мире теперь лежит ясная ответственность гарантировать, что компании, с которыми они проводят финансовые транзакции, никаким осязаемым образом не связаны с КСИР", - заявил Помпео.

Он также возложил на КСИР и на иранского генерала Касема Сулеймани прямую ответственность за гибель в Ираке несколько лет назад 603 американских военнослужащих. Сулеймани является главой спецслужбы "Аль-Кудс", входящей в структуру КСИР.

В свою очередь, координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, выступивший после Помпео, предупредил, что иностранцам, поддерживающим КСИР, будет отныне грозить в Соединенных Штатах тюремное заключение сроком на 20 лет.

Со своей стороны спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук выступил с утверждением, что включение КСИР в перечень иностранных террористических группировок "не будет мешать способности" Вашингтона "заниматься дипломатией".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.