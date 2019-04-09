В Пентагоне не увидели угрозы от решения Ирана по Центральному командованию

Пентагон не видит угрозы от решения Ирана назвать военное командование США в регионе террористической организацией и не менял в этой связи свои правила боевых действий, сообщил РИА Новости представитель минобороны США, передает Trend.

"Наша политика такова, что мы не обсуждаем изменения в уровне боевой защиты или соответствующие меры - это делается по причинам оперативной безопасности. Как обычно министерство обороны предприняло предусмотрительные меры, чтобы обеспечить безопасность наших сил по всему миру и поддерживать боеготовность для выполнения наших задач", - сказала РИА Новости представитель Пентагона Ребекка Ребейрих.

"Правила боевых действий министерства обороны не изменились в результате этого заявления (Ирана). У нас нет никакой заслуживающей доверия информации, чтобы имелась какая-либо непосредственная угроза", - добавила она.

Ранее совет нацбезопасности Ирана принял решение о признании американского военного командования на Ближнем Востоке террористической организацией в ответ на то, что США назвали террористической группировкой военизированный иранский Корпус стражей исламской революции. Сами США в Иране провозгласили страной-спонсором терроризма - это тоже ответ на аналогичные действия Вашингтона в адрес Тегерана.

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