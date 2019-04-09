США запретили въезд 16 гражданам Саудовской Аравии в связи с делом Хашукджи

9 апреля 2019 04:01 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты запретили въезд на свою территорию 16 гражданам Саудовской Аравии за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это было сделано в соответствии с разделом 7031 (с) Закона о финансировании государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года.

"Раздел 7031 (с) предусматривает, что в случае, когда государственный секретарь имеет достоверную информацию, что чиновники иностранных правительств были вовлечены в значительную коррупцию или серьезное нарушение прав человека, то эти лица и члены их семей не подлежат въезду в Соединенные Штаты", - сказано в документе.

В качестве причины указана "их роль в убийстве Джамаля Хушукджи" без уточнения деталей.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции второго октября прошлого года после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

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