Помпео совершит турне по странам Латинской Америки

Госсекретарь США Майкл Помпео нанесет визит 11-15 апреля в Чили, Парагвай и Перу с целью обсудить ситуацию в Венесуэле, а также посетит границу Колумбии с Боливарианской Республикой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Помпео 11-15 апреля отправится в Чили, Парагвай, Перу, а также посетит город Кукута (Колумбия) с целью укрепления партнерских отношений США со странами Западного полушария", - отметила дипломат. По ее словам, Помпео поднимет вопросы, касающиеся прав человека, "возможностей для процветания и безопасности" жителей полушария, а также обсудит ситуацию с демократией в Венесуэле. Он встретится с президентами и главами МИД Чили, Парагвая и Перу, с которыми планирует обсудить сотрудничество в области безопасности, в том числе киберпространство, борьбу с преступностью и коррупцией, а также предоставление помощи венесуэльским беженцам.

По словам Ортэгус, госсекретарь "сделает 14 апреля короткую остановку" в городе Кукута, который граничит с Венесуэлой, с целью "оценить проблемы, связанные с закрытой границей", а также ситуацию с беженцами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.