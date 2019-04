Умер актер Сеймур Кэссел

Актер Сеймур Кэссел, известный зрителям по фильму режиссера Джона Кассаветиса "Лица" (Faces, 1968), умер в возрасте 84 лет в Лос-Анджелесе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник журнал The Hollywood Reporter.

По его словам, Кэссел умер в минувшее воскресенье. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Сеймур Кэссел сыграл в более чем 190 фильмах. Актер длительное время сотрудничал с режиссером Джоном Кассаветисом, умершим в возрасте 59 лет в 1989 году. Помимо "Лиц" это были картины "Слишком поздний блюз" (Too Late Blues, 1961), "Убийство китайского букмекера" (The Killing of a Chinese Bookie, 1976), "Премьера" (Opening Night , 1977), "Потоки любви" (Love Streams, 1984) и ряд других.

Актер в интервью The Hollywood Reporter в 2006 году называл режиссера "старшим братом, которого у него никогда не было, и самым близком другом". "Он [Кассаветис] оказал огромное влияние на мою карьеру и в моем становлении", - признавал Кэссел.

Его наиболее заметными работами стали режиссерский дебют "Тени" (Shadows, 1958), ленты "Академия Рашмор" (Rushmore, 1998) и "Белый клык" (White Fang, 1991), сериалы "Последний дон" (The Last Don, 1997), "Полет Конкордов" (Flight of the Conchords, 2007-2009), "Звездный путь: Следующее поколение" (Star Trek: The Next Generation, 1987-1994). Роль в "Лицах" принесла Кэсселу номинацию на кинопремию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

